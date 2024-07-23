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Сегодня, 19:53

Масалитин — о возможном уходе Фернандеса из «Зенита»: «Судьба его наказала за то, как он повел себя с ЦСКА»

Алина Савинова
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Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин отреагировал на новость о том, что защитник Марио Фернандес уйдет из «Зенита».

Ранее сообщалось, что 33-летний бразилец покинет сине-бело-голубых до конца июля.

«В принципе надо человеческую и спортивную суть разделить. Как он себя повел по сравнению с ЦСКА, то судьба его наказала. А по-спортивному, наверное, он не потянул. Все же полтора года не играл, отсюда и пошли болячки. Он травматичный и возрастной игрок, понятно, что на него больше не рассчитывают», — цитирует Масалитина Vprognoze.ru.

Фернандес перешел в «Зенит» из «Интернасьонала» летом прошлого года. С 2012 по 2022 год он играл за московский ЦСКА.

Источник: Vprognoze.ru
Валерий Масалитин
Марио Фернандес
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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