Масалитин: «Если Соболев остается в «Спартаке», то он должен быть лидером и на поле, и за его пределами»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Масалитин считает, что будущее нападающего Александра Соболева зависит от того, хочет ли он продолжать выступать за красно-белых.

«Главное — его желание. Если он с политикой клуба не согласен, зачем он тогда нужен «Спартаку»? У него была великолепная связка с Промесом — самая результативная после тандема Азмуна и Дзюбы в «Зените». Соболев с Промесом и забивали, и пасовали, и приносили команде много пользы.

Мы не знаем, кто виноват в последних событиях — Соболев, Абаскаль, руководство... Но скандалы еще не довели «Спартак» ни до чего хорошего. Если Соболев остается, то он должен быть лидером и на поле, и за его пределами. А если не хочет играть — ну, будет номер отбывать, получать зарплату. Или сидеть на лавочке. Если он соглашается с условиями, которые ему предлагают, то должен работать, возвращаться в сборную и быть лучшим бомбардиром «Спартака», — цитирует «Газета.Ru» Масалитина.