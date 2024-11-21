Масалитин — о словах Соболева про голы: «Это неправильная психология для нападающего»

Экс-нападающий «Спартака» Валерий Масалитин отреагировал на слова форварда «Зенита» Александра Соболева о том, что он никогда не ставит себе цели забивать голы.

«Это неправильная психология для нападающего. Ты должен нападать, забивать голы. Если форвард так говорит, то это неправильно. Команда будет выигрывать в том случае, если ты будешь забивать. А так это звучит как оправдание. Понятно, что любой нападающий променяет свои голы на статус чемпиона, но если ты бомбардир, то от тебя ждут мячей, которые превратятся в победы команды. Надо выполнять свои обязанности на отлично.

Соболев попал в такую команду, где только на него играть не будут. Все потихоньку накапливается и получается такой результат — ноль голов, ноль передач в чемпионате. Когда у нападающего нет голов, то это плохо. Это психология», — цитирует Legalbet Масалитина.

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в августе 2024 года за 10 миллионов евро. В этом чемпионате России 27-летний форвард в 9 матчах не сделал ни одного результативного действия.