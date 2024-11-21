Сегодня, 01:36
Экс-нападающий «Спартака» Валерий Масалитин отреагировал на слова форварда «Зенита» Александра Соболева о том, что он никогда не ставит себе цели забивать голы.
«Это неправильная психология для нападающего. Ты должен нападать, забивать голы. Если форвард так говорит, то это неправильно. Команда будет выигрывать в том случае, если ты будешь забивать. А так это звучит как оправдание. Понятно, что любой нападающий променяет свои голы на статус чемпиона, но если ты бомбардир, то от тебя ждут мячей, которые превратятся в победы команды. Надо выполнять свои обязанности на отлично.
Соболев попал в такую команду, где только на него играть не будут. Все потихоньку накапливается и получается такой результат — ноль голов, ноль передач в чемпионате. Когда у нападающего нет голов, то это плохо. Это психология», — цитирует Legalbet Масалитина.
Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в августе 2024 года за 10 миллионов евро. В этом чемпионате России 27-летний форвард в 9 матчах не сделал ни одного результативного действия.
|И
|М
|О
|1
|Краснодар
|15
|32-7
|37
|2
|Зенит
|15
|33-7
|36
|3
|Локомотив
|15
|30-18
|34
|4
|Динамо
|15
|31-17
|30
|5
|Спартак
|15
|25-12
|28
|6
|ЦСКА
|15
|24-10
|27
|7
|Рубин
|15
|17-22
|19
|8
|Ростов
|15
|20-26
|17
|9
|Акрон
|15
|19-30
|16
|10
|Пари НН
|15
|15-27
|15
|11
|Динамо Мх
|15
|9-14
|15
|12
|Кр. Советов
|15
|13-23
|12
|13
|Химки
|15
|16-28
|12
|14
|Факел
|15
|10-23
|12
|15
|Ахмат
|15
|13-29
|9
|16
|Оренбург
|15
|16-30
|8
|И
|Г+П
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|14
|16 (10+6)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|11 (8+3)
|
|
Эсекиэль Барко
Спартак
|14
|10 (5+5)