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Сегодня, 02:21

Масалитин: «У каждого игрока обороны ЦСКА есть свои минусы, но есть и плюсы»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин считает, что сейчас у красно-синих есть проблемы в обороне.

«Кто слабое звено в обороне ЦСКА? Мы видим, как Мойзес ошибается. Но он ведь левый латераль, а его переделали в центрального. Он начинает выдергиваться из защиты в атаку и получается, что зона свободна. Он слишком уверен в своей непогрешимости, отсюда и ошибки. Тот же Роша уже такой надежностью не отличается, хотя раньше был стеной, которую трудно пройти. Сейчас с ним нападающие спокойно разделываются.

Дивеев пока в суперформе, но он подвержен травмам. Он умеет отдавать диагонали и бить по воротам, но почему-то этого не делает. Сейчас мы видим, что у ЦСКА вообще проблемы с первым пасом. У каждого игрока обороны ЦСКА есть свои минусы, но есть и плюсы», – цитирует Legalbet Масалитина.

Источник: Legalbet
Валерий Масалитин
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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