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Масалитин: «Если бы одна схема выдерживалась в «Спартаке» на протяжении трех-пяти лет — и в основной команде, и в молодежных, и в юношеских, — в этом был бы смысл»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин считает, что большое количество игроков в «Спартаке», особенно новичков, может оказаться ненужным клубу в случае ухода главного тренера команды Деяна Станковича.

«В «Спартаке» прослеживается процесс: приходит тренер, и он рассчитывает на результат. Именно под него приобретаются игроки. Сейчас взяли еще одного защитника — хотя есть Дуарте, Бабич, Маслов, Литвинов. Но Станкович сказал, что ему нужен этот игрок, и его взяли. Вопрос в другом: в случае неудачи куда их всех девать?

Станкович пришел, выстраивает свою схему, она приносит результат. Но не дай бог что произойдет — кто придет ему на смену? И сможет ли новый тренер играть по этой же схеме? Если нет, то куда всех игроков девать? Конечно, опасения есть. Если бы одна схема выдерживалась на протяжении трех-пяти лет — и в основной команде, и в молодежных, и в юношеских, — в этом был бы смысл. Но придет новый тренер и скажет, что он по этой схеме играть не может. Надо и такую вероятность рассматривать. И раз есть схема, которую задает главный тренер, нужно выстраивать вертикаль во всех командах, приглашать под это специалистов, пусть и иностранцев», — цитирует «Газета.Ru» Масалитина.

Источник: «Газета.Ru»
Валерий Масалитин
Деян Станкович
Футбол
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