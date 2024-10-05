Масалитин: «Если у ЦСКА оборона более-менее сыграна, то у «Динамо» здесь есть проблемы»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча красно-синих против «Динамо» в 11-м туре чемпионата России.

«Непредсказуемый матч. Все будет зависеть от двух факторов: реализации моментов, потому что и обоих клубов бывают с этим проблемы, и игры в защите. Если у ЦСКА оборона более-менее сыграна, то у «Динамо» здесь есть проблемы. Как и в центральной зоне. Но зато у «бело-голубых» хорошо налажена атакующая игра. У «армейцев» пока тяжело создаются моменты, но бывают матчи, когда прорывает», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Маслитина.

Матч «Динамо» — ЦСКА состоится в воскресенье, 6 октября, и начнется в 19:00 по московскому времени.