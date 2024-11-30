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Сегодня, 04:46

Масалитин: «Химки» могут рассчитывать на то, что они могут отобрать очки у «Локомотива»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-нападающий «Спартака» Валерий Масалитин считает, что «Химки» могут отобрать очки у «Локомотива» в матче 17-го тура РПЛ.

«Локомотив проиграл «Химкам» в первом круге. У молодых ребят «Локомотива» есть самолюбие. После разгрома от «Спартака» игроки попытаются реабилитироваться в глазах болельщиков. Им необходима победа, чтобы включиться в борьбу за победу в РПЛ. «Химкам» отступать некуда. Думаю, «Химки» могут рассчитывать на то, что они могут отобрать очки у «Локомотива», — цитирует «Газета.Ru» Масалитина.

Матч «Локомотив» — «Химки» состоится в воскресенье, 1 декабря. Начало игры — 14:00 по московскому времени.

Источник: «Газета.Ru»
Валерий Масалитин
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Химки
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