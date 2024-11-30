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Сегодня, 06:03

Масалитин: «Спартак» приучил нас к том, что команда является непредсказуемой»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший нападающий «Спартака» Валерий Масалитин считает «Краснодар» фаворитом в матче 17-го тура РПЛ против красно-белых.

«Во-первых, матч состоится в Краснодаре. На сегодняшний день можно сказать, что «Краснодар» является фаворитом, когда играет на своем поле. После ничейного результата с «Химками» «Краснодар» постарается перед своими болельщиками показать хорошую игру. «Спартак» приучил нас к том, что команда является непредсказуемой. Красно-белые могут провести хорошую игру, а потом проиграть», — цитирует «Газета.Ru» Масалитина.

Матч «Краснодар» — «Спартак» состоится в воскресенье, 1 декабря. Начало игры — 19:30 по московскому времени.

Источник: «Газета.Ru»
Валерий Масалитин
Футбол
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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