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Сегодня, 03:22

Масалитин: «В матче ЦСКА — «Локомотив» выиграет тот, у кого будет больше мастерства при завершении атак и удача»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Футбольный эксперт Валерий Масалитин поделился ожиданиями о предстоящем матче 5-го тура РПЛ ЦСКА — «Локомотив».

— Должна быть результативная игра. А выиграет тот, у кого будет больше мастерства при завершении атак и удача, — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Масалитина. — С первого тура «Локомотив» играет в атаку. Даже в проигранном матче с «Динамо». Если бы «железнодорожники» реализовали свои моменты, занесли бы эту встречу себе в актив. А так понятно, что с уходом целого ряда футболистов, особенно в средней линии, потребовались перестановки. Появился Батраков, который сейчас себя очень хорошо проявляет. Неплохо выходит на замену Раков. То есть в команде произошло перестроение. Но как были проблемы в обороне, так они и остались.

— Для Николича этот матч будет особенным, как думаете?

— Подспудно это будет сидеть. Всегда хочется доказать, что руководители были не правы, когда тебя убирали. А в какую сторону это повернется, в положительную или отрицательную, покажет игра.

ЦСКА сыграет против «Локомотива» в воскресенье, 18 августа. Начало игры — 17:30 по московскому времени.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Валерий Масалитин
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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