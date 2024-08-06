Масалитин: «В этом сезоне «Локомотиву» будет тяжело бороться за чемпионство с «Зенитом»

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал старт "Локомотива" в сезоне-2024/25 в чемпионате России.

«Локомотив» ослаблен. Ушtл один из лидеров – Глушенков. Есть проблемы в средней линии, нападении и сзади. Надо усиливаться. В этом сезоне «Локомотиву» будет тяжело бороться за чемпионство с «Зенитом». Они среди тех команд, которые будут разыгрывать 3-6 места. У «Локомотива» проблемы с финансами, что упирается в трансферы. Покупок хороших не будет, поэтому идtт обращение к своей академии, отсюда и всплывают Батраков, Раков. Плохо это или хорошо – другой вопрос», – цитирует Legalbet Масалитина.

После трех туров "Локомотив" с 6 очками занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» лидирует, одержав три победы.