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Сегодня, 03:50

Масалитин: «Или ЦСКА становится уже середняком, либо клуб должен усиливаться и развиваться»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин выразил недовольство работой армейцев на трансферном рынке.

«У ЦСКА что ни трансфер, то идет переплата. Тот же Давила. Просто переплаченные трансферы! В последнее время не знаю, что там творится. Раньше брали, сразу заигрывали, было видно, что хорошие футболисты. Сейчас — коты в мешке, не ясно, заиграют или нет. Взяли Койта. Это кто вообще?! Сколько ждать его? Взяли Пьянича, но сколько ждать, когда он приведет себя в порядок? Да, это не Жозе из «Спартака» с лишним весом, но Пьянич 4-5 месяцев не играл. Может, пара лишних килограммов и у него есть. Вот что за трансферы?
Жемалетдинов вроде начал показывать свой истинный уровень, но получил травму. Сколько ждать? Или тот же Гурирапа. Но вы же им деньги платите. Ну, давайте ждать. Футболисты должны усиливать, но эти ничем не лучше ушедших. Или ЦСКА становится уже середняком, либо клуб должен усиливаться и развиваться. Посмотрите на «Локомотив», который сделал ставку на своих», — цитирует Legalbet Масалитина.

После 11 туров ЦСКА с 20 очками занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Legalbet
Валерий Масалитин
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)

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