Масалитин: «Даку — это привлекательный вариант для ЦСКА в РПЛ»

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин считает, что московской клуб на замену Антону Заболотному может подписать форварда «Рубина» Мирлинда Даку.

«Конечно, на замену Заболотному нужен нападающий. Все будет зависеть от тактики. Впереди нужно разнообразие. Самый яркий пример в РПЛ — это Даку. Но это прерогатива Николича. Допустим, Николичу купят Даку, а он на лавочке будет сидеть и выходить на 30 минут в конце. Это к тому, что Николич может играть в совершенно другой футбол. Конечно, Даку — это привлекательный вариант в РПЛ. Он уже своей игрой все доказал. Мне кажется, он и тому же «Локомотиву» бы подошел. Потому что это красавец, который может и зацепиться, и отдать, у него есть все качества», — цитирует Legalbet Масалитина.

В сезоне-2023/24 Даку сыграл 33 матча за «Рубин», забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи.