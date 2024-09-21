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Сегодня, 06:38

Масалитин: «Обляков — человек творческий, ему нужна свобода»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин считает Ивана Облякова лидером красно-синих в этом сезоне.

«Безусловно Обляков. Он поддерживает свой уровень. В принципе, от него происходит вся угроза. Обляков направляет атаки, но не его место в центре поля, он должен играть ближе к воротам, играть оттянутым нападающим, где-то в зоне атаки, раньше был плеймейкер, которому не нужно зацикливаться на какой-то позиции. Он человек творческий, ему нужна свобода», — цитирует Vprognoze.ru Масалитина.

26-летний Обляков в этом сезоне сыграл 12 матчей, забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи.

Источник: Vprognoze.ru
Иван Обляков
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)

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