Масалитин о «Локомотиве»: «Нонсенс, что они оказались на дне турнирной таблицы»

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин оценил форму столичного «Локомотива» после возобновления сезона РПЛ.

«То, что они попали в нижнюю часть таблицы, там есть объективные и субъективные причины развития клуба. Там собраны нормальные, хорошие, качественные игроки, и то, что они оказались на дне турнирной таблицы, это нонсенс был. Но сейчас поменялось руководство, пришел новый тренерский состав со своей стратегией, пришли новые футболисты. По крайней мере, две игры выдали хорошие, очень качественные. Надо отдать должное, что «Ахмат», играя на два человека больше, особых проблем не создал «Локомотиву». Не было таких явных угроз, «железнодорожники» спокойно довели эту игру до победы. Был там момент, конечно, когда защитник головой бил, попади он в угол, и счет поменялся бы. Но Лантратов оказался на месте, выбрал правильную позицию и поймал этот мяч. Но тяжело говорить по игре, потому что было два удаления, и как игра бы сложилась без них, никто не знает. Но результат есть, две игры и две победы. Значит, руководство правильно поступило, что пошло на такие изменения и в тренерском штабе, и в приглашении игроков, в частности Глушенкова и Пиняева, Дзюбу», — приводит слова Масалитина «Газета.Ru».

«Локомотив» располагается на 13-й строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 19 очков за 19 матчей.