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Сегодня, 20:20

Масалитин раскритиковал ЦСКА в матче с «Рубином»: «Ну нельзя же так играть в футбол!»

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Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин в комментарии для «СЭ» поделился впечатлениями от матча 17-го тура РПЛ между армейцами и «Рубином» (2:2).

«Ожидал увидеть такую игру от «Рубина» на кубковый матч: контратаки, стандарты, мелкий фол на грани, как на Файзуллаеве сегодня. Но в принципе, «Рубин» ничего нового не показал. А насчет ЦСКА впечатление двоякое: вроде без претензий, контролировали мяч, но все вдоль и поперек без какой-то остроты. Вообще, активности и полезных действий у команды было очень мало.

Даже после удаления игрока нельзя сказать, что ЦСКА был на голову сильнее: да, начали больше двигаться вперед, смогли отыграться, молодцы. Но к игре есть вопросы. Казалось, что после удаления нужно было ускорять фланги и прессинговать, но мы этого не увидели. Опять начался этот раскат без какого-то обострения, а обострять на флангах начали лишь в конце. Есть стойкое ощущение, что с решениями по матчу все время опаздывали. Ну нельзя же так играть в футбол!» — сказал Масалитин «СЭ».

ЦСКА с 28 очками сохраняет шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» набрал 23 балла и располагается на строчку ниже.

Денис Сафронов

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