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Сегодня, 15:35

Масалитин — о Сергееве в ЦСКА: «Хороший игрок, который бы пригодился. Но «Зенит» его вряд ли отпустит»

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Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин в разговоре с «СЭ» отреагировал на возможный переход Ивана Сергеева из «Зенита» в армейскую команду.

«Сергеев — хороший игрок, который бы пригодился ЦСКА, но «Зенит» его вряд ли отпустит. Если Иван куда-то и уйдет, то, скорее всего, в «Крылья Советов». Мне слабо верится, что питерцы будут укреплять своего конкурента», — сказал Масалитин «СЭ».

29-летний Сергеев выступает за «Зенит» с 2022 года, его контракт рассчитан до июня 2025 года. В текущем сезоне нападающий сыграл за сине-бело-голубых 2 матча во всех турнирах и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

Константин Передерий

Иван Сергеев
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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