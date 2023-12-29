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РПЛ

Сегодня, 14:03

Масалитин: «Никакого пожара нет, Дивеев выздоровеет — и усиления не нужны»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением касательно возможной трансферной активности ЦСКА в зимнюю паузу.

«Я хочу напомнить, что Мойзеса изначально брали как левого латераля. А он волей судьбы был поставлен в центр защиты. А он ведь спокойно может играть на фланге, и все данные у него есть. Многое сейчас будет зависеть от формы Дивеева. Потому что пока не понятно. Если он будет в оптимальных кондициях, то и усиление в центр будет не нужно. Стоит отметить, что травмы и желтые карточки тоже мешают команде. Не всегда с ролью «пожарного» справлялся Набабкин. Но есть молодые игроки. Тот же Лукин, Агапов. Их можно задействовать чаще. Нужно разобраться в команде, чтобы не было перекоса. Молодым тоже развиваться надо. Но и опытным надо играть. Молодых надо обкатывать», — приводит слова Масалитина «Евро-Футбол.Ру».

После 18 туров РПЛ ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 28 очков.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Валерий Масалитин
ФК ЦСКА (Москва)
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