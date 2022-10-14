Масалитин о предстоящем дерби: «Данный матч решат атакующие игроки одной из команд»

Экс-игрок ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о дерби ЦСКА — «Спартак» в 13-м туре РПЛ.

«В дерби никогда нет фаворита. Эмоций точно будет много. ЦСКА и «Спартак» находятся в одинаковых условиях в игровом и турнирном плане. Есть проблемы в обороне у двух команда. Но в атаке игра лучше получается у Соболева с Промесом. Думаю, что данный матч решат атакующие игроки одной из команд», — сказал Масалитин корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится в Москве в воскресенье, 16 октября. Начало — в 20.00 (мск).