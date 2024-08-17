Масалитин: «У ЦСКА нет организации игры — пока выручают Дивеев и «стандарты»

Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча армейцев с «Локомотивом» в пятом туре РПЛ.

«Это будет результативный матч. Хотя ЦСКА играет с большей осторожностью, чем железнодорожники. «Локомотив» больше нацелен на атаку, о чем говорит его результативность. Даже в проигранном «Динамо» матче при благоприятном стечении обстоятельств могли одержать победу в этой встрече.

В этой встрече многое будет зависеть от ЦСКА и того, как армейцы дадут развернуться молодежи «Локомотива». Если распустят и дадут им почувствовать уверенность, то будут проблемы. Большой минус в том, что у ЦСКА нет организации игры, и пока выручают Дивеев и «стандарты». Не думаю, что будет ничья, но и кто победит, не знаю. Но болеть буду за ЦСКА», — приводит слова Масалитина Metaratings.ru.

ЦСКА и «Локомотив» сыграют на «ВЭБ Арене» в воскресенье, 18 августа. Матч начнется в 17.30 по московскому времени.