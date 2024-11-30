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Сегодня, 21:05

Масалитин — о Николиче: «С такой игрой и результатами до отставки не далеко будет»

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Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин в разговоре с «СЭ» оценил работу главного тренера армейцев Марко Николича.

«Вопросов сейчас будет куча, и с каждым матчем их будет все больше и больше, и все они будут адресовываться Николичу. Сейчас получается, что поменяли шило на мыло: как были на шестом месте, так на нем и продолжаем находиться. В любом случае, думаю, ему дадут доработать до конца сезона. Всем очень интересно, получиться ли у него исправить всю ситуацию, когда начнется зимний перерыв. Но повторюсь: если никаких форс-мажоров не будет, то он доработает до лета, а там надо будет думать. Просто с такой игрой и результатами до отставки недалеко будет», — сказал Масалитин «СЭ».

4 июня армейцы объявили о назначении Марко Николича главным тренером команды. 44-летний специалист сменил на этом посту Владимира Федотова. После 17 туров ЦСКА с 28-ю очками занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ.

Денис Сафронов

Валерий Масалитин
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
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