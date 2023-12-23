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Сегодня, 20:46

Масалитин: «Правильное решение, что не стали торопиться с уходом в Азию»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал решение РФС не вступать в азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Правильное решение, что не стали торопиться. Есть такая поговорка: чем больше пауза, тем выше мастерство. Естественно, в этом вопросе все решает политика. Как только будет успех на СВО и политики смогут все перевернуть в нашу пользу, то и в мире спорта все повернутся к нам. Так что выдержали паузу пока по этому решению, это правильно. Единственный вопрос, платим ли мы сейчас за членство в УЕФА. Этот момент очень интересный. Что касается Азии, это, может быть, хороший вариант. Но мне кажется, что нужно и что-то свое предпринять. Вот объявили про игры БРИКС в Казани, и сразу с нами начали как-то разговаривать. Может, стоит предпринять что-то подобное в отношении футбола. И тоже будут по-другому относиться к нам», — сказал Масалитин «Евро-Футбол.Ру».

20 декабря состоялось заседание исполкома РФС, члены которого сочли, что переход в Азию без гарантий от ФИФА относительно участия в международных турнирах не имеет смысла.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований под своей эгидой.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Валерий Масалитин
РФС
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