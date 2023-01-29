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Сегодня, 19:11

Масалитин: «Большой плюс, что Гайч уходит в аренду»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал возможный переход нападающего армейцев Адольфо Гайча в «Верону».

«Гайч не мог себя реализовать в ЦСКА, а сидеть на лавке без игровой практики тяжело. Армейцы потеряли деньги, купив этого форварда. Если он найдет свою команду и там раскроется, какая-то часть денег вернется в ЦСКА. Большой проблемы в уходе Гайча я не вижу. Наоборот, это плюс, что он уходит в аренду. Надо было тогда Яковлева не отдавать в «Крылья Советов», а давать ему больше игровой практики. Заболотный на месте центрального нападающего не смотрится и не может себя реализовать», — приводит слова Масалитина «РБ Спорт».

Ранее «СЭ» сообщал, что Гайч прибыл в расположение «Вероны».

В текущем сезоне 23-летний аргентинец забил 2 гола и сделал 2 результативных передачи в 11 матчах за ЦСКА во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,8 миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-masalitin-bol-shoj-plyus-chto-gajch-uhodit-v-arendu-v-e-tom-net-nikakoj-problemy-dlya-tsska/
Адольфо Гайч
Валерий Масалитин
Футбол
РПЛ
ФК Верона
ФК ЦСКА (Москва)
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