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Масалитин — о Дзюбе: «Если бы он хотел играть, мог бы пойти в Первую лигу. Его проблемы»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин высказался о ситуации экс-форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

«Это проблемы Дзюбы, а не мои или российского футбола. Мы не знаем, какие условия он выдвигает, чего он хочет. Если бы он хотел играть, мог бы пойти в Первую лигу. Но мы не знаем, чего он реально хочет, почему он до сих пор без команды. Но это исключительно его проблемы, а не проблемы «Зенита» или российского футбола», — приводит слова Масалитина «Газета.ру».

С 3 ноября 2022 года 34-летний форвард является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/01/25/19576225.shtml
Артем Дзюба
Валерий Масалитин
Футбол
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