Масалитин: «Если уж нужны иностранцы «Спартаку», то игроки такого уровня, как Промес»

Бывший игрок «Спартка» и ЦСКА Валерий Масалитин считает, что красно-белым необходимо грамотно подходить к трансферной политике и искать легионеров уровня Квинси Промеса.

«Приходят иностранцы — тот же Медина, тот же Бонгонда. Ну, сыграли они за сезон по три-четыре матча — это же смешно. Это легионеры, которые занимают чье-то место из молодежи, да еще и зарплатную ведомость нагружают. Слева в защите есть Рябчук, Тавареш, Классен недавно ушел. Это переборы — зачем они нужны? Если уж нужны иностранцы «Спартаку», то игроки такого уровня, как Промес, которые давали бы команде результат и способствовали развитию молодых игроков», — цитирует «Газета.Ru» Масалитина.

1 июля 2024 года «Спартак» объявил об уходе Промеса в связи с истечением срока действия контракта.