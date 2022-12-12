Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин отреагировал на слухи, что защитник армейцев Бруно Фукс может продолжить карьеру в Бразилии.

«Ему давалось много шансов, но Фукс постоянно травмировался. Если бы он играл и приносил результат, то это была бы потеря, а в этом случае можно отдать его в аренду и посмотреть, как он себя проявит. Если будет хорошо выступать, то можно будет его вернуть, а если нет — продать и выручить деньги. Фукс помог бы ЦСКА, если бы играл, но он постоянно болеет, к сожалению. От таких футболистов нужно избавляться, раз они не выходят на поле», — приводит слова Масалитина «РБ Спорт».

23-летний Фукс присоединился к ЦСКА в августе 2020 года, провел за московский клуб 19 матчей и не отметился результативными действиями.

Контракт футболиста с московской командой рассчитан до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 1,8 миллиона евро.