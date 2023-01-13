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Сегодня, 13:38

Масалитин: «Чем дольше Дзюба будет без клуба, тем тяжелее ему будет вернуться»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший нападающий ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин высказался о возможном завершении карьеры экс-форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

«Мы понимаем, что только от него все зависит. Мы можем говорить и советовать, но только он решает, что он будет играть или нет. Остались ли у него силы или какие-то амбиции. Поэтому, только он должен комментировать это. Чем больше простой, тем ему тяжелее будет вернуться», — приводит слова Масалитина Vprognoze.ru

С 3 ноября 2022 года 34-летний Дзюба является свободным агентом. Последним его клубом был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 мяч в 5 матчах.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10568981-masalitin-o-dzyube-chem-dolshe-prostoj-tem-tyazhelee-emu-budet-vernutsya.html
Артем Дзюба
Валерий Масалитин
Футбол
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