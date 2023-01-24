Масалитин: «Ничего страшного не будет, если судьи РПЛ начнут говорить»

Бывший форвард ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что арбитрам в РПЛ следует общаться с журналистами после матчей.

— Вы, если я не ошибаюсь, первым в России начали призывать судей давать комментарии после матчей в РПЛ. Что думаете о том, чтобы арбитры через микрофон прямо во время поединка объявляли на весь стадион, почему они приняли то или иное решение. Так планируют сделать на клубном ЧМ.

— А почему нет? Мир развивается, технологии нужно использовать в футболе. Если так решили на клубном чемпионате мира, то, возможно, в будущем так будут делать повсеместно, как это случилось с системой ВАР. Пробовать нужно, ВАР тоже тяжело у нас приживался, поэтому нужно смотреть, как это может повлиять на матч. Тут еще очень важно, чтобы в футболе не возникали большие паузы, они вредят игре. Теряется градус поединка, когда он останавливается на условные 5 минут и судья смотрит повтор. Если бы это сделать быстрее, то было бы замечательно, — сказал Масалитин «РБ Спорт».

— А если судью приглашать на пресс-конференцию главных тренеров после матча?

— Не соглашусь, ведь в игре всякое бывает, могут быть спорные моменты, и поэтому может возникнуть недовольство и напряженность между судьей и тренерами на общей пресс-конференции. Пусть дают комментарии отдельно. Ничего страшного не будет, если судьи начнут говорить, ведь результат уже не изменится. Пусть скажут, понравился ли им матч, как держался градус в игре и тому подобное, что в этом такого? Ошибки бывают у всех и будут дальше, но они же участники матча, поэтому послушать арбитров было бы интересно. Судьям нужно попробовать давать комментарии если уже не во время игры, то хотя бы после. И не сразу, конечно, журналисты должны к ним подбегать. Пусть сходят в душ, немного отойдут от матча, а потом что-то скажут. Будет интересно послушать их.

Ранее судьям разрешили разъяснять свои решения после просмотра ВАР через микрофон прямо во время игры на стадионе. Данное нововведение будет опробовано на клубном чемпионате мира, который состоится в Марокко с 1 по 11 февраля этого года.