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Масалитин: «У «Спартака» более квалифицированные футболисты, чем у армейцев»

Масалитин заявил, что «Спартак» превосходит ЦСКА по составу
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что «Спартак» превосходит армейцев по составу.

«У «Спартака» более сильный и мощный состав, чем у ЦСКА, у них более квалифицированные футболисты. У них сыгранный коллектив. Игра с «Локомотивом» это еще раз показала. У них хорошая смесь опыта и молодежи с иностранцами. Чего не скажешь про ЦСКА. На сегодняшний день турнирная таблицы отражает реальное положение дел. В первом матче на Кубок у «Спартака» вышло 11 россиян — это хорошо! Они были на голову сильнее «Локомотива». Это показывает, что при правильной работе можно играть без иностранцев. У ЦСКА же проблемы остаются. Молодежи армейцев не интересно сидеть и полировать лавочку», 3 приводит слова Масалитина Legalbet.

В нынешнем сезоне РПЛ «Спартак» в 17 турах набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице. ЦСКА в 17 играх заработал 29 баллов и расположился на пятой строчке.

Источник: https://legalbet.ru/news/eks-igrok-tcska-masalitin-u-spartaka-bolee/
Валерий Масалитин
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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