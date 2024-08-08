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Сегодня, 12:48

Непомнящий — об игре ЦСКА: «Кроме игры в обороне изъянов не вижу»

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Бывший советник президента ЦСКА Валерий Непомнящий поделился мнением об игре армейцев на старте сезона под руководством Марко Николича.

«Четыре матча — это совсем ничего для оценки. У ЦСКА вырисовывается оптимальный состав, а последняя игра с «Оренбургом» (5:1) говорит, что потенциал в атаке есть. Но вот в обороне как было, так и есть. Не готов сказать, что ЦСКА сможет быть конкурентом «Зениту», но они готовы быть на протяжении всего сезона серьезной силой. Кроме игры в обороне изъянов не вижу.

Не хотел бы вдаваться в детали по поводу игры в обороне, потому что это совершенно некорректно, но у меня есть мнение. В тройке обороны там есть такая фигура, которую я бы с удовольствием заменил. Все остальное — нормально. Но еще справа в защите есть изъяны, надо думать. Слева игру они наладили, Круговой — то, что надо», — сказал Непомнящий Legalbet.

После трех туров чемпионата России ЦСКА набрал 7 очков и идет третьим в турнирной таблице. Матч 4-го тура РПЛ между «Краснодаром» и ЦСКА состоится 10 августа. Начало игры — в 20:00 мск.

Источник: Legalbet
Валерий Непомнящий
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
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