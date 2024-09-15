Непомнящий: «Зенит» выиграл у ЦСКА, когда победой даже не пахло. У него не всегда будет так получаться»

Российский тренер Валерий Непомнящий оценил результат матча 8-го тура РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА. Команда из Санкт-Петербурга одержала победу в этой встрече со счетом 1:0.

«Армейцы» по игре выглядели не хуже, но результат такой. Команда совсем не создает моменты, хорошо контролирует игру, хорошо подходит к штрафной соперника, но с последним пасом беда. Он совсем не получается. Только в этом проблема. Даже не скажу, что с реализацией. Вратарь «Зенита» не особо совершал подвиги», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Непомнящего.

Также специалист ответил, будет ли «Зенит» терять очки или сохранит отрыв до конца чемпионата.

«Конечно, будет. Ну что вы! Питерцы выиграли в такой ситуации, когда там даже не пахло победой. У них не всегда будет так получаться. Есть же еще «Краснодар», «Локомотив», «Спартак», «Динамо». Конкуренция будет очень приличная», — добавил он.

После восьми туров сине-бело-голубые с 20 очками продолжают лидировать в чемпионате России. У армейцев 13 баллов и шестая позиция. В следующем матче РПЛ «Зенит» дома сыграет против «Факела», а ЦСКА на выезде встретится с «Рубином». Обе игры пройдут 21 сентября.