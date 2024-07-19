Непомнящий: «Зенит» усилился россиянами, потому что бразильцы в любой момент могут уехать»

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о составе «Зенита». Специалист считает, что сине-бело-голубые хотят уменьшить зависимость от бразильцев.

«Думаю, Зенит» усилился россиянами, потому что бразильцы в любой момент могут уехать. Поэтому в клубе решили постепенно снизить зависимость от игроков из Бразилии. Кто будет лидером команды в случае ухода Вендела и Клаудиньо? Глушенков способен стать лидером сине-бело-голубых на долгие годы. В матче за Суперкубок он смотрелся весьма неплохо», — цитирует Непомнящего «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 «Зенит» выиграл FONBET Кубок России и занял первое место в турнирной таблице РПЛ с 57 очками. В матче за OLIMPBET Суперкубок России, который прошел 13 июля, сине-бело-голубые одержали победу над «Краснодаром» (4:2).