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Сегодня, 19:37

Валерий Непомнящий — о судействе матчей РПЛ: «Современных трактовок отдельных эпизодов я вообще не понимаю»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Известный советский и российский тренер Валерий Непомнящий в разговоре с «СЭ» высказался о проблемах судейства матчей чемпионата страны.

— Будучи тренером, я старался не вмешиваться в работу судей. Во все странах мира решения арбитров вызывают нарекания. Что касается современных трактовок отдельных эпизодов, я их вообще не понимаю! — говорит Непомнящий. — Вникаю, разочаровываюсь и потом уже больше в это не лезу. Это и рука рукой, наступы — сильные или не очень. В общем, больше не пытаюсь, как говорится, докопаться до истины. И живется от этого спокойнее.

После 13 туров лидером турнирной таблицы РПЛ является «Краснодар» с 33 очками. На второй строчке идет «Зенит» (30), а тройку замыкает «Локомотив» (28).

Валерий Непомнящий
Футбол
РПЛ

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