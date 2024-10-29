Валерий Непомнящий о фильме про Черенкова: «Он был кем-то вроде Месси или Криштиану Роналду»

Известный советский и российский тренер Валерий Непомнящий в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от премьерного просмотра фильма о легенде «Спартака» Федоре Черенкове «Федя. Народный футболист».

Показ состоялся 28 октября в Москве.

— С большим удовольствием посмотрел фильм. Меня эта картина взволновала, — сказал Непомнящий. — Не считаю себя большим специалистом в драматургии, режиссуре, игре актеров. Но это для меня в данном случае и не важно. Здорово, что снимают кино о наших легендах — о Яшине, Стрельцове, а сейчас и о Черенкове. Теперь болельщикам «Спартака» есть чем гордиться. Да и в целом, думаю, эта работа понравится зрителям, получит позитивную оценку.

— К большому сожалению, я не был знаком с Федором — мы тогда жили с ним в разных странах (с 1988 по 2006 год Непомнящий работал со сборной Камеруна, клубами из Турции, Кореи, Китая, Японии, Узбекистана, а также с национальной командой этой страны. — Прим. «СЭ».). При этом, конечно, видел некоторые его игры. Понимаю роль Черенкова в советском футболе, — продолжил Непомнящий. — Считаю, он очень отличался своими игровыми качествами от современников. А тогда, заметьте, был совсем не слабый уровень. И я могу назвать Федора не прозаиком футбола, а именно поэтом! Думаю, для советского футбола он был кем-то вроде Месси или Криштиану Роналду. Его талант чтили везде — и в Киеве, и в Тбилиси. Про спартаковцев, понятное дело, даже и не говорю.

Фильм «Федя. Народный футболист» выйдет в широкий прокат в четверг, 31 октября.