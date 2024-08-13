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Сегодня, 10:40

Непомнящий: «У «Зенита» нет поводов расслабляться, в прошлом году они до последнего тура дрожали»

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Известный отечественный специалист Валерий Непомнящий прокомментировал победу «Зенита» над «Динамо» (1:0) в 4-м туре РПЛ.

«Не думаю, что у «Зенита» есть повод расслабляться. Они в прошлом году уже расслабились, потом до последнего тура дрожали. Повода для расслабления нет.

На «Динамо» не скажется негативно это поражение. У них был момент, но они не воспользовались шансом забить пенальти. Да и вообще играли на равных и, как мне кажется, до конца не реализовали свой потенциал», — приводит слова Непомнящего Metaratings.ru.

После 4 туров «Зенит» лидирует в таблице РПЛ, набрав максимальные 12 очков. «Динамо» располагается на второй строчке с 9 баллами.

В следующем матче внутреннего первенства сине-бело-голубые сыграют в гостях с «Химками» 18 августа, а «Динамо» днем ранее примет «Крылья Советов».

Источник: Metaratings.ru
Валерий Непомнящий
ФК Зенит
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