Непомнящий: «Мне бы хотелось, чтобы Дзюба играл где-то в РПЛ»

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий прокомментировал уход нападающего Артема Дзюбы из «Локомотива» на правах свободного агента.

«Не думаю, что переход Дзюбы в Китай может состояться. Он не захочет туда ехать. Предполагаю, что у него другие интересы. Мне бы хотелось, чтобы он играл где-то в РПЛ. Все может быть. Не захочет продолжить карьеру и остановится. Захочет — наоборот, будет стремиться. Ни то, ни другое меня абсолютно не удивит», — цитирует «РБ Спорт» Непомнящего.

35-летний Дзюба в сезоне-2023/24 сыграл 21 матч, забил 4 мяча и сделал 3 результативные передачи.