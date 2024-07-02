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Сегодня, 05:21

Непомнящий: «Мне бы хотелось, чтобы Дзюба играл где-то в РПЛ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий прокомментировал уход нападающего Артема Дзюбы из «Локомотива» на правах свободного агента.

«Не думаю, что переход Дзюбы в Китай может состояться. Он не захочет туда ехать. Предполагаю, что у него другие интересы. Мне бы хотелось, чтобы он играл где-то в РПЛ. Все может быть. Не захочет продолжить карьеру и остановится. Захочет — наоборот, будет стремиться. Ни то, ни другое меня абсолютно не удивит», — цитирует «РБ Спорт» Непомнящего.

35-летний Дзюба в сезоне-2023/24 сыграл 21 матч, забил 4 мяча и сделал 3 результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-nepomnyashhij-esli-dzyuba-zavershit-kar-eru-menya-e-to-absolyutno-ne-udivit/
Артем Дзюба
Валерий Непомнящий
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
0
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