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16 марта, 03:42

Непомнящий — об Абаскале: «Я против того, чтобы увольняли тренера по ходу сезона»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал победу «Спартака» над «Оренбургом» (3:1) в полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Я бы отметил настрой «Спартака» в матче с «Оренбургом». Команда играла в непростых условиях, сразу пропустила гол, но выиграла. «Спартак» меня впечатлил. Стоит ли «Спартаку» оставить Абаскаля до конца сезона? Конечно, стоит. Я против того, чтобы увольняли тренера по ходу сезона», — цитирует «РБ Спорт» Непомнящего.

11 марта журналист Иван Карпов сообщил, что руководство «Спартака» определилось с четырьмя кандидатами на пост главного тренера клуба, одним из которых является Станислав Черчесов. При этом шансы 60-летнего специалиста оцениваются как минимальные.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-nepomnyashhij-spartaku-stoit-ostavit-abaskalya-do-kontsa-sezona/
Валерий Непомнящий
Футбол
Кубок России
ФК Спартак (Москва)
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