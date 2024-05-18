Непомнящий: «Тренерской карьерой Станковича не очень впечатлен»

Известный футбольный тренер Валерий Непомнящий прокомментировал назначение Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака».

«Помню очень хорошо Станковича, как футболиста. Тренерской карьерой не очень впечатлен. Может, я не знаю всех деталей его работы. Он работал в «Ференцвароше» после Черчесова, но этот клуб очень похож на наш «Зенит». Станкович — очень известный футболист, хорошая карьера. У меня есть свое мнение по поводу того, как стать авторитетом для футболистов. Не всегда титулы и победы тренера играют важную роль. Нужно, чтобы игроки слушали тренера и понимали его философию», — цитирует «РБ Спорт» Непомнящего.

«Спартак» объявил о назначении Станковича 16 мая. Он начнет работать с командой с сезона-2024/25.

Сейчас серб возглавляет «Ференцварош». Ранее он работал в «Сампдории» и «Црвене Звезде». Белградский клуб под его руководством трижды выигрывал чемпионат Сербии.