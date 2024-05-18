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Сегодня, 04:38

Непомнящий: «Тренерской карьерой Станковича не очень впечатлен»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Известный футбольный тренер Валерий Непомнящий прокомментировал назначение Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака».

«Помню очень хорошо Станковича, как футболиста. Тренерской карьерой не очень впечатлен. Может, я не знаю всех деталей его работы. Он работал в «Ференцвароше» после Черчесова, но этот клуб очень похож на наш «Зенит». Станкович — очень известный футболист, хорошая карьера. У меня есть свое мнение по поводу того, как стать авторитетом для футболистов. Не всегда титулы и победы тренера играют важную роль. Нужно, чтобы игроки слушали тренера и понимали его философию», — цитирует «РБ Спорт» Непомнящего.

«Спартак» объявил о назначении Станковича 16 мая. Он начнет работать с командой с сезона-2024/25.

Сейчас серб возглавляет «Ференцварош». Ранее он работал в «Сампдории» и «Црвене Звезде». Белградский клуб под его руководством трижды выигрывал чемпионат Сербии.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-nepomnyashhij-trenerskoj-kar-eroj-stankovicha-ne-ochen-vpechatlen/
Валерий Непомнящий
Деян Станкович
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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