Непомнящий: «Тренерской карьерой Станковича не очень впечатлен»

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Известный футбольный тренер Валерий Непомнящий прокомментировал назначение Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака».
«Помню очень хорошо Станковича, как футболиста. Тренерской карьерой не очень впечатлен. Может, я не знаю всех деталей его работы. Он работал в «Ференцвароше» после Черчесова, но этот клуб очень похож на наш «Зенит». Станкович — очень известный футболист, хорошая карьера. У меня есть свое мнение по поводу того, как стать авторитетом для футболистов. Не всегда титулы и победы тренера играют важную роль. Нужно, чтобы игроки слушали тренера и понимали его философию», — цитирует «РБ Спорт» Непомнящего.
«Спартак» объявил о назначении Станковича 16 мая. Он начнет работать с командой с сезона-2024/25.
Сейчас серб возглавляет «Ференцварош». Ранее он работал в «Сампдории» и «Црвене Звезде». Белградский клуб под его руководством трижды выигрывал чемпионат Сербии.