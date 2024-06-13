Непомнящий: «Место «Локомотива» — это четвертая-пятая строчка»

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о перспективах московского «Локомотива» в следующем сезоне в РПЛ.

«Убежден, что в следующем сезоне «Локомотив» ниже своего не опустится. А вот насколько их хватит, чтобы бороться за титул, не знаю. Место «Локомотива» — это четвертая-пятая строчка. Думаю, это их потолок сейчас. У меня есть свои мысли на счет железнодорожников, но мне будет некорректно их высказывать», — цитирует Legalbet Непомнящего.

В сезоне-2023/24 «Локомотив» занял 4-е место месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка.