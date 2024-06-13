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Сегодня, 05:21

Непомнящий: «Место «Локомотива» — это четвертая-пятая строчка»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о перспективах московского «Локомотива» в следующем сезоне в РПЛ.

«Убежден, что в следующем сезоне «Локомотив» ниже своего не опустится. А вот насколько их хватит, чтобы бороться за титул, не знаю. Место «Локомотива» — это четвертая-пятая строчка. Думаю, это их потолок сейчас. У меня есть свои мысли на счет железнодорожников, но мне будет некорректно их высказывать», — цитирует Legalbet Непомнящего.

В сезоне-2023/24 «Локомотив» занял 4-е место месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка.

Источник: https://legalbet.ru/news/16530033/
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