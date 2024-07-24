Непомнящий: «Акрон» приятно удивил тем, что молодые игроки там громко заявляют о себе»

Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал победу «Локомотива» над «Акроном» (3:2) в 1-м туре нового сезона РПЛ.

«Мне показалось, железнодорожники были уверены, что легко справятся с «Акроном». Они начинали игру хорошо. Может быть, незасчитанный второй гол Пиняева так сказался. Гости воспользовались тем, что «Локомотив» не очень сильно горел желанием. Он только потом взялся за работу. А вот дебютант приятно удивил тем, что молодые игроки там громко заявляют о себе», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Непомнящего.

Во 2-м туре команда Михаила Галактионова сыграет в гостях с московским «Динамо» 27 июля, а «Акрон» в этот же день встретится с «Факелом».