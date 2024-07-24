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Сегодня, 04:33

Непомнящий: «Акрон» приятно удивил тем, что молодые игроки там громко заявляют о себе»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал победу «Локомотива» над «Акроном» (3:2) в 1-м туре нового сезона РПЛ.

«Мне показалось, железнодорожники были уверены, что легко справятся с «Акроном». Они начинали игру хорошо. Может быть, незасчитанный второй гол Пиняева так сказался. Гости воспользовались тем, что «Локомотив» не очень сильно горел желанием. Он только потом взялся за работу. А вот дебютант приятно удивил тем, что молодые игроки там громко заявляют о себе», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Непомнящего.

Во 2-м туре команда Михаила Галактионова сыграет в гостях с московским «Динамо» 27 июля, а «Акрон» в этот же день встретится с «Факелом».

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Валерий Непомнящий
Футбол
ФК Акрон
ФК Локомотив (Москва)
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