Непомнящий: «Просто приветствую решение продлить контракт с Галактионовым»

Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал информацию о том, что главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов сохранит свой пост.

«Я рад за Михаила. Обсуждать или осуждать решение считаю некорректным, это решение лежит на плечах руководства «Локомотива». Я просто приветствую это решение», — цитирует Vprognoze.ru Непомнящего.

5 июня стало известно, что контракт с Галактионовым будет продлен на два года.

В сезоне-2023/24 «Локомотив» под руководством Галактионова занял четвертое место в чемпионате России.