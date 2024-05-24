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Сегодня, 06:53

Непомнящий: «Сам факт перехода из РПЛ в «ПСЖ» — это нечто»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал информацию о возможном переходе вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Сам факт перехода из российского чемпионата в «ПСЖ» – это нечто. Главный вопрос в том, будет ли Сафонов конкурентом Доннаруммы или же просто запасным голкипером. Самому Матвею нужно серьёзно поразмышлять над этой темой.

Но я только приветствую такой трансфер, потому что наш вратарь будет играть в такой статусной команде, в Лиге чемпионов, это здорово. Остается только понять, хватит ли у Сафонова силы воли стать резервным вратарtм или бороться за место в основном составе», – цитирует Legalbet Непомнящего.

Источник: https://legalbet.ru/news/16525526/
Валерий Непомнящий
Матвей Сафонов
Футбол
ФК Краснодар
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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