Непомнящий: «Сам факт перехода из РПЛ в «ПСЖ» — это нечто»

Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал информацию о возможном переходе вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Сам факт перехода из российского чемпионата в «ПСЖ» – это нечто. Главный вопрос в том, будет ли Сафонов конкурентом Доннаруммы или же просто запасным голкипером. Самому Матвею нужно серьёзно поразмышлять над этой темой.

Но я только приветствую такой трансфер, потому что наш вратарь будет играть в такой статусной команде, в Лиге чемпионов, это здорово. Остается только понять, хватит ли у Сафонова силы воли стать резервным вратарtм или бороться за место в основном составе», – цитирует Legalbet Непомнящего.