Валерий Непомнящий надеется, что Дзюба не останется без клуба и не будет думать о завершении карьеры

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Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий поделился мнением о будущем нападающего Артема Дзюбы.
«Честно говоря, я совсем не понимаю, почему Дзюба все еще без клуба. Даже не знаю, в чем может быть причина. Очевидно, что Артем принесет пользу любой команде чемпионата России. Обидно, что такой нападающий сейчас не играет в РПЛ. Не знаю, чем все закончится, но хочется верить, что Дзюба не останется без клуба и не будет думать о завершении карьеры. Надеюсь, он найдет команду», — приводит «РБ Спорт» слова Непомнящего.
С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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