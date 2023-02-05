Валерий Непомнящий надеется, что Дзюба не останется без клуба и не будет думать о завершении карьеры

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий поделился мнением о будущем нападающего Артема Дзюбы.

«Честно говоря, я совсем не понимаю, почему Дзюба все еще без клуба. Даже не знаю, в чем может быть причина. Очевидно, что Артем принесет пользу любой команде чемпионата России. Обидно, что такой нападающий сейчас не играет в РПЛ. Не знаю, чем все закончится, но хочется верить, что Дзюба не останется без клуба и не будет думать о завершении карьеры. Надеюсь, он найдет команду», — приводит «РБ Спорт» слова Непомнящего.

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.