Непомнящий: «Лидеры «Спартака»? Соболев, Литвинов. Но они не всегда играют»

Бывший советник президента ЦСКА по спортивным вопросам Валерий Непомнящий в интервью «СЭ» назвал лидеров «Спартака».

— Кого вы считаете лидером команды в отсутствие Промеса? От кого исходит основная угроза армейцам?

— Как это ни парадоксально, но те футболисты, которых я считаю ведущими, далеко не всегда проходят в состав! Тот же Соболев для меня точно лидер. Мне очень нравится Литвинов. Но даже при Слишковиче Руслан выходит только на замену. Причина? Не мне судить, просто констатирую факт.

— Зиньковский?

— По идее, ему пора бы выходить на ведущие роли. Но он почему-то все еще робеет. Во всяком случае, у меня складывается такое ощущение со стороны.

— Как вам Угальде?

— Знаете, парень с хорошими качествами. Невысокий, юркий, со скоростью, с ударом. Защитникам против него не так-то легко. В общем, вроде бы все при нем, но пока КПД оставляет желать лучшего. Не блеснул. О чем это говорит? РПЛ не такой уже простой турнир, здесь с ходу не каждый легионер может заиграть в полную силу.