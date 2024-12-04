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Сегодня, 19:10

Валерий Непомнящий назвал примитивной игру Пьянича за ЦСКА

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший советник президента ЦСКА Валерий Непомнящий поделился мнением об игре хавбека армейцев Миралема Пьянича.

«Пьянич на сегодняшний день пока меня не убедил. Складывается ощущение, что он играет в ритме, который выгоден и удобен ему, а не команде. Пьянич зачастую играет с ближним или поперек. Он действует слишком просто, и я бы даже сказал примитивно. Я бы хотел, чтобы он играл ближе к чужой штрафной и уже там искал продолжения атаки, а не на своей половине поля», — привлдит слова Непомнящего Legalbet.

В нынешнем сезоне Пьянич провел 10 матчей за ЦСКА во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.

Источник: Legalbet
Миралем Пьянич
ФК ЦСКА (Москва)
Ян Непомнящий
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