Валерий Непомнящий назвал примитивной игру Пьянича за ЦСКА

Сегодня, 19:10
Бывший советник президента ЦСКА Валерий Непомнящий поделился мнением об игре хавбека армейцев Миралема Пьянича.
«Пьянич на сегодняшний день пока меня не убедил. Складывается ощущение, что он играет в ритме, который выгоден и удобен ему, а не команде. Пьянич зачастую играет с ближним или поперек. Он действует слишком просто, и я бы даже сказал примитивно. Я бы хотел, чтобы он играл ближе к чужой штрафной и уже там искал продолжения атаки, а не на своей половине поля», — привлдит слова Непомнящего Legalbet.
В нынешнем сезоне Пьянич провел 10 матчей за ЦСКА во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.