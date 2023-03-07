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Валерий Непомнящий — о смене гражданства Тикнизяном: «Я не считаю это предательством»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной Узбекистана Валерий Непомнящий рассказал, как относится к решению защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна выступать за сборную Армении.

«Тикнизян будет выступать за сборную Армении? Даже в лучшие времена, когда сборная России выступала во всех турнирах, находились люди, которые выбирали другое спортивное гражданство. Это нормальная практика. А в сегодняшних условиях, когда наша сборная не участвует в отборочных циклах, то игроки ищут, где лучше. Я не считаю это предательством. Спортивная жизнь не такая уж и длинная, поэтому игроки ищут возможность как-то себя реализовать. Отношусь к этому с пониманием, а не осуждением», — цитирует Непомнящего Legalbet.

В текущем сезоне 23-летний защитник принял участие в 25 матчах «Локомотива» во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

Источник: https://legalbet.ru/news/ya-ne-schitayu-eto-predatelstvom-nepomnyashij-o-vizove/
Валерий Непомнящий
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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