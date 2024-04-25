Непомнящий: «Не думаю, что Чалов будет ведущим игроком в «Монако»

Бывший советник президента ЦСКА по спортивным вопросам Валерий Непомнящий не уверен, что нападающий армейцев Федор Чалов сможет заиграть в сильном европейском клубе.

— Чалов забил два гола в трех последних трех турах, а до этого четыре матча «молчал». У вас есть к нему вопросы?

— Сейчас у меня к Федору нет никаких претензий. Абсолютно никаких! Просто ему надо постоянно играть. Он прибавляет через матчи. Чалову противопоказано присаживаться на скамейку. Когда его оставляют в запасе, это прежде всего работает против него.

— Вам понятно его желание уехать в Европу?

— Да. Но, как заметил выше, мне это не очень нравится. Чалову нет резона ехать в средний или слабый чемпионат.

— А в лигу из топ-5?

-У меня есть сомнения, что он там заиграет.

— Вы его не видите, скажем, в «Монако»?

— На ведущих ролях? Вряд ли. Хотя, конечно, многое зависит от того, к какому тренеру ты попадешь. А этот вопрос довольно сложный.

— С Мусаевым ЦСКА угадал?

— Потенциал у него большой. Ему еще надо окрепнуть, тогда проявит себя ярче. Но все-таки не звезда.

— Кто лидер нынешнего ЦСКА?

— Игоря Акинфеева, понятное дело, вынесем за скобки. Я очень сожалению, что против «Спартака» не выйдет на поле Роша. Он с харизмой, со стержнем. Знаю, что весомую роль в раздевалке играет Дивеев. Но, увы, нечасто принимает участие в матчах.