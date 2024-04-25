Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:45

Непомнящий: «Не думаю, что Чалов будет ведущим игроком в «Монако»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Telegram Дзен

Бывший советник президента ЦСКА по спортивным вопросам Валерий Непомнящий не уверен, что нападающий армейцев Федор Чалов сможет заиграть в сильном европейском клубе.

— Чалов забил два гола в трех последних трех турах, а до этого четыре матча «молчал». У вас есть к нему вопросы?

— Сейчас у меня к Федору нет никаких претензий. Абсолютно никаких! Просто ему надо постоянно играть. Он прибавляет через матчи. Чалову противопоказано присаживаться на скамейку. Когда его оставляют в запасе, это прежде всего работает против него.

— Вам понятно его желание уехать в Европу?

— Да. Но, как заметил выше, мне это не очень нравится. Чалову нет резона ехать в средний или слабый чемпионат.

— А в лигу из топ-5?

-У меня есть сомнения, что он там заиграет.

— Вы его не видите, скажем, в «Монако»?

— На ведущих ролях? Вряд ли. Хотя, конечно, многое зависит от того, к какому тренеру ты попадешь. А этот вопрос довольно сложный.

— С Мусаевым ЦСКА угадал?

— Потенциал у него большой. Ему еще надо окрепнуть, тогда проявит себя ярче. Но все-таки не звезда.

— Кто лидер нынешнего ЦСКА?

— Игоря Акинфеева, понятное дело, вынесем за скобки. Я очень сожалению, что против «Спартака» не выйдет на поле Роша. Он с харизмой, со стержнем. Знаю, что весомую роль в раздевалке играет Дивеев. Но, увы, нечасто принимает участие в матчах.

Александр Соболев. «Файзуллаева скоро продадут. Соболев мог бы блистать, как Дзюба. А он все самоутверждается». Непомнящий — о дерби ЦСКА — «Спартак»

Валерий Непомнящий
Федор Чалов
ФК ЦСКА (Москва)
1
Обсудить
Читайте также
USADA призвало пересмотреть деятельность ВАДА из-за допинга китайских пловцов
Российские фехтовальщики не выступят на Олимпиаде в Париже
Посольство РФ в Мексике прокомментировало недопуск россиян на рейсы из Турции
«Выиграли – теперь бухаем», 21-летний MVP плей-офф и поздравление от Малкина. Что произошло после победы «Металлурга» в финале Кубка Гагарина
Bloomberg заявило о переоценке Макроном своего влияния на ход конфликта на Украине
Стало известно об аресте активов и счетов экс-замминистра Иванова и его семьи
Популярное видео
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Непомнящий: «Файзуллаев реализует себя лучше Дзагоева»

Кобелев назвал Тюкавина лидером «Динамо»: «Он приносит команде очки»