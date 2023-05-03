КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:40

Непомнящий: «В условиях изоляции у нас появился шанс поднять футбол на новый уровень»

Непомнящий обсудил перспективы развития футбола в России
Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Российский тренер Валерий Непомнящий обсудил работу иностранных тренеров в клубах и перспективы развития футбола в России.

«В России есть хорошие тренеры, я в этом убежден, и они не востребованы по каким-то причинам. Задача тренера — повышать уровень игроков и команды. В то же время журналисты должны заботиться, чтобы привлекать больше зрителей на трибуны. И чтобы было больше позитива. У нас много критикуют тренеров и игроков, но конструктива в этой критике мало. В условиях изоляции у нас появился шанс поднять футбол на новый уровень. И это касается не только основной команды, но и работы академий, если направить финансовый поток на развитие спортшкол и вернуть престиж работе детского тренера, обеспечив им достойную зарплату», — приводит слова Непомнящего Metaratings.ru.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные всех возрастов от участия в международных турнирах под эгидой организаций.

Источник: https://metaratings.ru/news/nepomnyashii-v-usloviyakh-izolyacii-u-nas-poyavilsya-shans-podnyat-futbol-na-novyi-uroven-248098/
Валерий Непомнящий
Футбол
РПЛ
4
14
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Формула-1» пошла на поводу у Хэмилтона. Она изменила правила в угоду звездному британцу
Павлюченко забивает, Газзаев полыхает, а «Спартак» выигрывает 2:0 в Волгограде
Пригожин после опровержения информации о гибели Танцюры пообещал работать дальше
Обнаружено тело пропавшей девушки-аниматора в Краснодарском крае
Блинкен раскрыл сроки начала контрнаступления ВСУ
«Сохранение Украины в качестве государства в планы США не входит»
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Орлов о словах Генича в адрес «Ростова»: «Косте следовало просто промолчать, не отвечать»

Бояринцев: «Локомотиву» нужно продлить Дзюбу. В следующем сезоне он может стать лучшим бомбардиром»