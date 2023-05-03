Непомнящий: «В условиях изоляции у нас появился шанс поднять футбол на новый уровень»

Российский тренер Валерий Непомнящий обсудил работу иностранных тренеров в клубах и перспективы развития футбола в России.

«В России есть хорошие тренеры, я в этом убежден, и они не востребованы по каким-то причинам. Задача тренера — повышать уровень игроков и команды. В то же время журналисты должны заботиться, чтобы привлекать больше зрителей на трибуны. И чтобы было больше позитива. У нас много критикуют тренеров и игроков, но конструктива в этой критике мало. В условиях изоляции у нас появился шанс поднять футбол на новый уровень. И это касается не только основной команды, но и работы академий, если направить финансовый поток на развитие спортшкол и вернуть престиж работе детского тренера, обеспечив им достойную зарплату», — приводит слова Непомнящего Metaratings.ru.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные всех возрастов от участия в международных турнирах под эгидой организаций.