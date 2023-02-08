Валерий Непомнящий: «Дзюба привык, когда на него смотрят в раздевалке снизу вверх, а в Турции все короли»

Бывший главный тренер турецких «Генчлербирлиги» и «Анкарагюджю» Валерий Непомнящий объяснил, почему у нападающего Артема Дзюбы не сложилась карьера в Турции.

«Это отдельная история, вписался он или нет. Другой менталитет, совсем иные взаимоотношения в команде. Дзюба привык, когда на него смотрят в раздевалке снизу вверх, а в Турции там все короли, все считают себя главными. Должно повезти, чтобы попасть в свою команду. Дзюбе не повезло», — цитирует Непомнящего Metaratings.ru.

Дзюба выступал за «Адану Демирспор» в 2022 году. В составе турецкой команды он забил 1 гол в 5 матчах.