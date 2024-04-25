Непомнящий: «На сегодняшний день Дзюба сильнее своих конкурентов»

Российский тренер Валерий Непомнящий считает, что нападающий «Локомотива» Артем Дзюба сильнее конкурентов по команде.

«На сегодняшний день он сильнее своих конкурентов. Да, по сути, кроме Тимура Сулейманова, и вспомнить некого. Пробовали на острие Максима Глушенкова, но в таком случае включалась уже совсем другая конструкция. В любом случае, когда Артем будет полностью готов, тогда поможет команде на все 100 процентов. Не верю, что его специально зачехлили и он осел на скамейке надолго. Он еще будет первым номером», — цитирует RT Непомнящего.

В этом сезоне 35-летний Дзюба забил 4 гола и сделал 4 голевые передачи в 25 матчах во всех турнирах.