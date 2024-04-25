Непомнящий: «На сегодняшний день Дзюба сильнее своих конкурентов»

Сегодня, 06:13
Российский тренер Валерий Непомнящий считает, что нападающий «Локомотива» Артем Дзюба сильнее конкурентов по команде.
«На сегодняшний день он сильнее своих конкурентов. Да, по сути, кроме Тимура Сулейманова, и вспомнить некого. Пробовали на острие Максима Глушенкова, но в таком случае включалась уже совсем другая конструкция. В любом случае, когда Артем будет полностью готов, тогда поможет команде на все 100 процентов. Не верю, что его специально зачехлили и он осел на скамейке надолго. Он еще будет первым номером», — цитирует RT Непомнящего.В этом сезоне 35-летний Дзюба забил 4 гола и сделал 4 голевые передачи в 25 матчах во всех турнирах.