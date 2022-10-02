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Сегодня, 16:12

Непомнящий — о ситуации в «Локомотиве»: «Когда нет результата — здесь даже нечего обсуждать»

Мария Гусева

Российский тренер Валерий Непомнящий оценил игру «Локомотива» в текущем сезоне.

«С «Локомотивом» ситуацию никак не могу прокомментировать. У меня нет никакого понимания, нет ответа. Многие говорят, что необходимо перестановка в тренерском штабе? Когда нет результата — здесь даже нечего обсуждать», — цитирует Vprognoze.ru Непомнящего.

Железнодорожники проиграли четыре матча подряд в чемпионате России. После 11 туров РПЛ «Локомотив» набрал девять очков и занимает 12-е место в турнирной таблице.

В следующем туре московский клуб сыграет против «Сочи» 8 октября.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10322909-nepomnyaschij-o-situacii-v-lokomotive-kogda-net-rezultata-zdes-dazhe-nechego-obsuzhdat.html
Валерий Непомнящий
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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