Непомнящий — о ситуации в «Локомотиве»: «Когда нет результата — здесь даже нечего обсуждать»

Российский тренер Валерий Непомнящий оценил игру «Локомотива» в текущем сезоне.

«С «Локомотивом» ситуацию никак не могу прокомментировать. У меня нет никакого понимания, нет ответа. Многие говорят, что необходимо перестановка в тренерском штабе? Когда нет результата — здесь даже нечего обсуждать», — цитирует Vprognoze.ru Непомнящего.

Железнодорожники проиграли четыре матча подряд в чемпионате России. После 11 туров РПЛ «Локомотив» набрал девять очков и занимает 12-е место в турнирной таблице.

В следующем туре московский клуб сыграет против «Сочи» 8 октября.